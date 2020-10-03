أهالي طلبة ديرك: التّعليم باللّغات الثلاث خطوة صحيحة وناجحة

وتعتبر اللّغة الأم إحدى الركائز الأساسية للتعرف على ثقافة وتاريخ شعب معيّن، وسابقاً في هذه البقعة الجغرافية الواسعة في مناطق شمال وشرق سوريا تمّ إقصاء المكونات الموجودة في المنطقة عن لغتها الأم.

وأحد منجزات ثورة 19 تموز كان تعليم كل مكوّن بلغته الأم والتي ضمّت (الكرديّة، العربيّة ، السريانيّة) وتدريسها كمنهاج رسميّ في مدارس الإدارة الذاتية، وفي هذا السياق كان لوكالتنا ANHA لقاء مع الأهالي في منطقة الكوجرات.

محمد مراد من أهالي بلدة خانا سري قال: "إنّ تدريس المنهاج باللّغات الثلاث خطوة ناجحة ومهمة، والتي تعتبر المرة الأولى التي يتمّ فيها التدريس باللغات الثلاث في مناطق شمال وشرق سوريا، ولا يجوز إقصاء أيّ مكون عن لغته، فمنذ سنوات يناضل الشعب للتعلّم بلغته أسوة بباقي اللّغات، وتحقق هذا الحلم خلال ثورة شمال وشرق سوريا".

وأضاف مراد بأنّه: "أب لأربعة أولاد ويدرسون في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تعتبر خطوة في الطريق الصحيح لتعلم أولاده المناهج الحديثة وباللّغات الثلاثة".

أمّا المواطن ريبر كالو من أهالي قرية علي كاميش، فقال: "إنّ هذه الخطوة فريدة في المنطقة لتعلّم أبناء المنطقة اللّغات الثلاث، فيجب على الأهالي إرسال أولادهم للمدراس للتعلّم بلغتهم أسوة بباقي المكونات".

وأشار كالو: "إنّ أحد إنجازات ثورة شمال وشرق سوريا تعلّم أبناء المنطقة لغتهم الأمّ، ونأمل افتتاح المزيد من الجامعات لتصبح صرحاً علمياً في المنطقة".

(إ)

ANHA