أهالي تل تمر: تركيا تحرق محاصيلنا وتستهدفنا لدى محاولة إطفائها

يتقصد جيش الاحتلال التركي حرق المحاصيل الزراعية في الريف الغربي والشمالي للناحية ويستهدف من يحاول إخماد تلك النيران.

ANHA قابلت مزارعين في القرى الواقعة في خطوط التماس على طريق تل تمر/ زركان.

المواطن عبود الميزر من أهالي قرية الشيخ علي، قال " زرعنا المحاصيل ولكنها تعرضت للحرائق من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مضيفاً " كل أراضي المدنيين احترقت في المنطقة، ولم تسلم من مرتزقة الاحتلال التركي".

وأضاف الميزر" المرتزقة لا يبعدون عنا أكثر من /1 كم/ كما ولم نتمكن من إخماد النيران التي التهمت محاصيلنا الزراعية أمام أعيننا بسبب استهدافنا من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

الهدف تهجير السكان وتغيير ديمغرافي

وفي السياق ذاته، قال أحمد الوجري من أهالي قرية قبور القراجنة "المرتزقة قاموا يوم الأحد بإحراق محاصيلنا الزراعية ومحاصيل القرى المجاورة لنا".

مشيراً إلى أن" جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون من خلال إضرام النيران في المحاصيل الزراعية إلى تهجير الأهالي من تلك القرى بغية احتلالها وتغيير ديمغرافيتها".

الاحتلال يستهدف فرق الإطفاء

وتابع الوجري " أثناء اندلاع النيران اتجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق ولكن تم استهدافها من قبل المرتزقة لمنعها من إخماد الحرائق".

وأردف " أهالي المنطقة يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة ورعاية المواشي والمرتزقة قاموا بإحراق محاصيلهم الزراعية" ، مطالباً "الجهات الدولية والمعنية بإيقاف انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته وتعويض الأهالي ومساندتهم".

بدوره، لفت الإداري في قسم الآليات ببلدية الشعب في ناحية تل تمر محمود دعار أن المرتزقة يقومون بإحراق المحاصيل الزراعية في القرى الواقعة شمالي وغربي ناحية تل تمر، كما أنهم كفوج الإطفاء لا يستطيعون إخمادها بسبب استهدافهم المباشر من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وطالب الأهالي بمساعدتهم في إخماد الحرائق والتواصل معهم بشكل مباشر عبر الأرقام التي تم تعميمها للسيطرة على الحرائق ومنعها من التوسع.

وفي نهاية حديثه طالب دعار الجهات المعنية بتقديم سيارة إطفاء ثانية لأن المنطقة تقع في خطوط التماس والاحتلال التركي يستهدف الأراضي الزراعية.

(م)

ANHA