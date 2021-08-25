أهالي تل تمر: ما يتم ترويجه من وجود حالة نزوح في المدينة عار عن الصحة

مع استمرار الاحتلال التركي في قصف ناحية تل تمر، لجأت بعض القنوات والوسائل الإعلامية التي تعمل لصالح الاحتلال إلى ترويج إشاعات تحدثت عن عملية نزوح لأهالي المنطقة.

وكالتنا تجولت في ناحية تل تمر، ورصدت حركة السكان في الناحية، والتقت عدداً من الأهالي الذين كذبوا تلك الإشاعات التي تحاول زرع الخوف في نفوس أهالي المنطقة.

رضوان خلف، من المكون الكردي، قال إن إشاعات كثيرة ظهرت عن تل تمر، ونفى ما يتم ترويجه من إشاعات "نعرف جيداً أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقفون خلف هذه الإشاعات وذلك لتحقيق مطالبهم وإفراغ المنطقة من أجل أهدافهم السياسية".

وأضاف " لم تكن هناك حالة نزوح، وكل الأهالي في المنطقة على رأس عملهم ولم يغادروا المدينة، والإشاعات التي تتحدث عن النزوح من المدينة عارية عن الصحة".

مؤكداً "نحن سكان المنطقة نساند قواتنا العسكرية الموجودة في خطوط التّماس كونها هي من تحمينا وتحمي شعوب المنطقة".

داعياً في ختام حديثه أهالي المنطقة "إلى رؤية الواقع الذي يعيشون فيه وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي تبث من أجل تهجيرهم".

ومن جانبه، تحدث محمود الخضر من المكون العربي قائلاً "شهدنا مؤخراً دعايات تتحدث عن نزوح لأهالي المنطقة. بدورنا ننفي ما يتم ترويجه".

وأضاف "هناك حرب خاصة لجأت إليها دولة الاحتلال ومرتزقتها من أجل إفراغ المنطقة، لذلك يتوجب على أهالي المنطقة مساندة قواتهم العسكرية".

ونفى إبراهيم الوجري حصول أي حالة نزوح من ناحية تل تمر "المنطقة بأمان والأفران تعمل وجميع المؤسسات داخل المنطقة تواصل عملها، ولكن هناك جهات تحاول تخويف الأهالي من خلال مواقع التواصل الافتراضي وذلك لتفريغ المنطقة".

ووجه الوجري رسالة إلى أهالي المنطقة قائلاً "لاتخرجوا من منازلكم فالمنطقة بأمان، نعلم أن هناك قصفاً يومياً على قرى تل تمر، ولكن نؤكد أن المدينة آمنة. لذلك يتوجب عليكم عدم الانجرار خلف الإشاعات".

(ك)

ANHA