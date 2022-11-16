أهالي تل تمر: لا نعتمد على القوات الأميركية والروسية سنقاوم من أجل شهدائنا

تشهد ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، هجمات مستمرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في محاولة إفراغ المنطقة من سكانها.

في هذا الصدد، استنكر أهالي ناحية تل تمر هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقهم، حيث قالت المواطنة خديجة إبراهيم: إن "دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يستهدفون المواطنين الذين يرفضون ترك أرضهم".

'سنستمر في المقاومة على خطا الشهداء'

واستنكرت صمت القوى الدولية، مشددة على ضرورة تكاتف جميع المكونات مع بعضها لصد الهجمات، وقالت: "نحن أهالي تل تمر بجميع مكوناتها متكاتفون مع بعضنا البعض، ولا نعتمد على القوات الروسية والأميركية، لأنهما ومنذ قدومهما إلى المنطقة، تلتزمان الصمت حيال هجمات الاحتلال التركي"، مؤكدة "سنستمر في المقاومة من أجل شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نعيش بسلام".

'لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الاحتلالية'

من جهته، أشار المواطن آزاد أمين إلى أن "مكونات ناحية تل تمر متعايشة مع بعضها البعض، ومنذ بداية الأزمة السورية ومناطقنا تتعرض للهجمات من قبل مرتزقة "جبهة النصرة" و"داعش"، المدعومين من قبل دولة الاحتلال التركي"، مشدداً "لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم الاحتلالية على أرضنا".

مضيفاً "القوات العسكرية ومكونات المنطقة مستمرون في مقاومتهم ضد الاحتلال التركي؛ لأن هدف الاحتلال إفراغ المنطقة؛ لتحقيق أطماعه الاحتلالية".

استنكر أمين موقف حكومة دمشق حيال هذه الهجمات، قائلاً: "على الرغم من وجود قوات حكومة دمشق في المنطقة والتي تستهدف أيضاً من قبل الاحتلال التركي، إلا أنها لم تحرك ساكناً حيال هذه الهجمات".

'سنبقى صامدين ولن نترك أرضنا'

مشدداً "سنبقى صامدين ولن نترك أرضنا، وسنساند قواتنا العسكرية لصد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته".

أما المواطنة عتاب حسن، فقالت: "منذ ثلاث سنوات ودولة الاحتلال التركي تتبع كافة الأساليب الوحشية ضد منطقتنا، لترهيبنا بهدف إفراغ المنطقة، بالإضافة إلى حرمان أطفالنا من حقهم في التعليم".

وعن استعداداتهم لمقاومة الاحتلال التركي ومرتزقته، بيّنت عتاب "نحن أهالي تل تمر حفرنا الخنادق وأمنّا المواد الغذائية بشكل كامل؛ لمساندة قواتنا العسكرية التي تقف على خطوط الجبهات الأمامية وحماية المنطقة وعدم تركها، من خلال تنظيم أنفسنا".

(م ح)

ANHA