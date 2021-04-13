أهالي تل تمر يواجهون الحصار بزراعة الخضروات في منازلهم

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام غلاء فاحشًا في الأسعار، في ظل الحصار المفروض على المنطقة والوضع المعيشي الصعب نتيجة انهيار الليرة السورية أمام الدولار.

ولاجتياز هذه المعاناة وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار يلجأ أهالي المنطقة إلى زراعة الخضروات المنزلية تحقيقًا للاكتفاء الذاتي وعدم شرائها من الأسواق.

ولجأ المواطن يونان يوسف، من أهالي ناحية تل تمر، إلى زراعة الخضروات المنزلية ولكن بطريقة مختلفة، حيث أنشأ بيتًا بلاستيكيًّا لزراعة الخضروات، بالإضافة إلى زراعة البطاطا .

وفي هذا الصدد قال يونان يوسف لوكالتنا "لجأت إلى إنشاء هذا المشروع الصغير للاكتفاء الذاتي ولمساعدة الأهالي والأقرباء في ظل الحصار المفروض على المنطقة".

وتابع "بدأنا بالزراعة المنزلية في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي تشهده المنطقة لمساعدة الأهالي، كما أنني بدأت بإنشاء بيت بلاستيكي وزراعة مختلف الخضروات، واعتمدت على زراعةٍ هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي زراعة البطاطا"، مؤكدًا أن الغلاء الفاحش في أسعار الخضروات دفعه إلى زراعتها.

وزرع يونان يوسف البندورة والفليفلة والباذنجان والبطاطا في أرضه على مساحة 9 دونمات.

ودعا أهالي المنطقة إلى الاعتماد على المشاريع الصغيرة لمساعدة المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وناشد الجهات المعنية لمساعدة الأهالي في افتتاح المشاريع وتقديم يد العون لهم، إضافة إلى دعم الزراعة.

(س ر)

ANHA