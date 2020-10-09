أهالي تل تمر يطالبون بحرية القائد أوجلان وتحرير المناطق المحتلة

تجمع، صباح اليوم، المئات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء المؤسسات المدنية وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء من قوى الأمن الداخلي أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز المدينة للتنديد بالمؤامرة التي حيكت ضد القائد أوجلان، واستنكار السنوية الأولى لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

وبدأت التظاهرة الراجلة من أمام مجلس عوائل الشهداء بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان، وتستنكر احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بالإضافة إلى رفع لافتات كبيرة، كتب عليها" لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا" وأخرى كتب عليها" نحيي مقاومة شعبنا في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، وأعلام قوات سورية الديمقراطية والأحزاب السياسية.

وجابت المسيرة الراجلة الشوارع الرئيسة للمدينة وتوقفت عند الدوار الكبير شرق المدينة، لتتحول إلى تجمع جماهيري، وليتم من خلالها إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي لمقاطعة الحسكة ألقاها سليمان خليل.

وخلال كلمته، طالب سليمان بحرية للقائد أوجلان، مستذكرًا الشهداء وتضحياتهم في الدفاع عن المنطقة وشعبها.

وأشار إلى أننا" نستذكر، اليوم، حدثين يحملان آلامًا كبيرة بالنسبة للشعب الكردي وشعوب المنطقة، وذلك بسبب المؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان وإخراجه من سوريا من قبل الدول الرأسمالية، والثانية العدوان التركي الذي استهدف مناطق شمال وشرق سوريا".

وأوضح أن " تاريخ الهجوم على مدينة سري كانيه ومناطق شمال وشرق سوريا لم تكن صدفة، بل كان بتاريخ المؤامرة التي حيكت ضد القائد عام 1998، وهذا يدل على أن الاحتلال التركي يستهدف الشعب الكردي أينما وُجد ويحاول طمس هويته".

ونوه سليمان خليل " إلى أنه يجب على مكونات شمال وشرق سوريا أن تتكاتف وتقف في وجه نيران الفتنة المفتعلة من قبل الاحتلال التركي وحكومة دمشق، بالإضافة إلى تجنب الحرب الخاصة التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد في نهاية حديثه أنهم في الأحزاب السياسية أصبحوا أكثر قوى من ذي قبل، على الصعيد الدبلوماسي وأن النصر سيكون حليف الشعب في شمال وشرق سوريا.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان والتي تطالب بتحرير مدينتي سري كانيه وكري سبي من الاحتلال ومرتزقته.

(د أ/د ج)

ANHA