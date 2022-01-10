أهالي تل تمر يستذكرون شهيدات مجزرة باريس

نظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، اليوم، محاضرة بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد الناشطات الكرديات الثلاثة "ساكينة جانسز وليلى شايلمز وفيدان دوغان" والذي صادف يوم أمس الإثنين (9 كانون الثاني/ يناير 2013)، بحضور العشرات من أهالي الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت مراسم استذكار الثوريات الثلاثة، التي أقيمت في صالة مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، رابرين نورهاق، استذكرت من خلالها المسيرة النضالية للمناضلة ساكينة جانسيز ورفيقتيها (فيدان وليلى).

الإدارية في مؤتمر ستار تطرقت إلى عملية الاغتيال التي طالت الناشطات في العاصمة الفرنسية، باريس، على يد استخبارات دولة الاحتلال التركي ((MIT وذلك تحت أنظار السلطات الفرنسية، وسط صمت دولي مخزٍ.

وقالت في ذكرى استشهادهن: "نستذكر رفيقاتنا الشهيدات اللواتي استشهدن إثر مؤامرة، بكل ألم، حيث حاول العدو من خلال اغتيالهن كسر إرادة المرأة الحرة وإنهائها، لكنه لم يدرك أن المئات من أمثال الشهيدة ساكينة جانسيز قد نظمن أنفسهن واستمددن من نضالها القوة والجسارة لمواجهته".

مراسم الاستذكار، انتهت بعرض سنفزيون (مقطع فيديو) عن المسيرة النضالية للشهيدات (ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز).

(د أ/ي م)

ANHA