أهالي تل تمر يستذكرون شهداء مقاومة الكرامة

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر مراسم لاستذكار 20 شهيداً من تل تمر استشهدوا في مقاومة الكرامة قبل عامين، ومن بينهم الشهيد سعد أحمد مراسل وكالتنا، بالإضافة إلى استذكار أربعينية الشهيدة سوسن بيرهات وريناس روج وعكيد كركي لكي وزملائهم الذين استشهدوا في الـ 19 من آب الفائت.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أراوح الشهداء وذلك بحضور المئات من أهالي المدينة وأعضاء المؤسسات المدنية ومقاتلي مجلس تل تمر العسكري.

وخلا المراسم، قال محمد سعيد شيخموس باسم مؤسسة عوائل الشهداء ليستذكر شهداء تل تمر، قائلاً" كل شهيد من هؤلاء أكبر الكتُّاب في العالم لا يستطيعون وصفهم، فكل شهيد منهم كتب تاريخاً جديداً للشرق الأوسط".

وأشاد بتضحيات الشهداء، قائلاً: "هؤلاء الذين ضحّوا بدمائهم لحماية شرفهم وكرامتهم وأرضهم وليس البحث عن شيء آخر، ولولاهم لكنا الآن في المخيمات".

وشدد شيخموس على ضرورة الالتزام بنهج الشهداء "نحن كأهالي تل تمر لولا هؤلاء الشهداء لكنّا الآن غير موجودين، فالقائد أوجلان يقول: الشهداء هم قادتي. وعندما يقول القائد هذه الكلمة فمن نحن لنترك طريقهم، ومن لا يسير على درب هؤلاء الشهداء خائن لا يستحق تراب هذا الوطن".

وأنهى حديثه " كل شبر من هذه الأرض ارتوت بدماء الشهداء من كافة المكونات والأطياف لذلك علينا أن حمايته والسير على درب الشهادة".

ومن جانبه ألقى الإداري في وكالتنا أحمد محمد كلمة باسم الإعلام رحب فيها بعوائل الشهداء والحضور، وقال "القائد أوجلان كان يقول أن الشهداء هم معلمونا، لأنهم يعلموننا العيش بحرية، وضحّوا بأرواحهم من أجل حماية أرضهم وكرامتهم".

وأضاف" أن ساحة الإعلام في شمال وشرق سوريا من وكالة أنباء هاوار وقناة روناهي وإعلام وحدات حماية الشعب/ والمرأة لديها 26 شهيداً، وإلى الآن مازال زملاؤهم موجودين في الجبهات ويتابعون مقاومة قواتهم وشعبهم، ولم يتخلوا عن طريق شهدائهم".

مؤكداً: "نحن كوكالة أنباء هاوار وساحة للإعلام نجدد عهدنا لرفاقنا الشهداء وعلى رأسهم الشهيد سعد أحمد ودليشان وهوكر ورزكار، وباقي شهدائنا، بأننا سنكمل طريقهم وسنكون قلماً لنقل الحقيقة ورفع الظلم عن شعبنا".

فيما استذكرت القيادية جيجك زاغروس باسم قوات مجلس تل تمر العسكري، الشهيدة سوسن بيرهات وريناس روج، قائلة: "في مثل هذه الأيام ورغم الهجمات العنيفة التي نتعرض لها، ومن خلال مقاومتنا، اليوم نستذكر السنوية الثانية لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض".

ولفتت: "قد قدمنا 12ألف شهيد من أبنائنا لأجل هذه الثورة، ونحن من سيحافظ عليها برفقة شعبنا".

وأضافت جيجك: "نحن ندعو إلى التكاتف ووحدة الشعب الكردي وباقي الشعوب لذلك سيكون النصر حليفنا"، مؤكدةً: "أنه حان الوقت للانتفاض في وجه الاحتلال بكل السبل لتحقيق النصر".

واختتمت فعاليات الاستذكار بعرض سنفزيون لشهداء تل تمر والشهيد سعد، وكلاً من الشهيدة سوسن وريناس ورفاقهما.

(ف)

ANHA