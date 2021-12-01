أهالي تل تمر يشيّعون الشهيد بشار الحسن ويعاهدون بالسير على خطاه

واستلم المئات من المشيعين جثمان الشهيد بشار الحسن الاسم الحركي فؤاد، المقاتل في صفوف قوات مجلس تل تمر العسكري والذي استشهد خلال قيامه بواجبه الوطني، من أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية، وانطلقوا بموكب مهيب نحو مزار الشهداء في تل تمر.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته إلقاء عدة كلمات باسم مؤسسة عوائل الشهداء ألقاها العضو فواز أحمد، وباسم القوات العسكرية ألقاها أحمد الحسن، وباسم عائلة الشهيد ألقاها أسعد مرعي.

تمنّت الكلمات الصبر والسلوان لذوي الشهيد فؤاد، مؤكدة "أن الشهداء يضحّون بأرواحهم في سبيل حماية هذه الأرض وكرامة شعوبها ويجب أن نؤمن نحن وجميع أهالي هذه المنطقة بالتضحيات التي قدموها من أجل صون كرامتنا وأرضنا".

وأكدت الكلمات على ضرورة السير على خطا الشهداء لتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها في حماية أرضهم.

وبعد انتهاء الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD, إدريس نعمو, ليتم تسليمها لذويه".

وفي نهاية المراسم وُري جثمان الشهيد فؤاد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومتهم.

(ف)

ANHA