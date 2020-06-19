أهالي تل تمر يشيعون جثمان الشهيد إبراهيم الحماد إلى مثواه الأخير

تجمع المئات من أهالي ناحية تل تمر عصر اليوم أمام مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر للمشاركة في تشييع عضو قوى الأمن الداخلي أبراهيم الحماد الذي استشهد في 18 حزيران الجاري أثناء تأديته مهامه، إلى مزار شهداء تل تمر.

وبعد استلام جثمان الشهيد انطلق المشيعون بموكب مهيب من السيارات صوب مزار شهداء تل تمر وسط الهتافات والشعارات التي تمجد الشهداء.

بدأت مراسمم التشيع بتقديم عرض عسكري من قبل قوات الأمن الداخلي (الأسايش) والشرطة العسكرية، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء القاها الإداري محمد كوتي، وكلمة قوى الأمن الداخلي القاها الإداري أبراهيم الأحمد ، وكلمة عائلة الشهيد ألقاها سليمان البوزو.

وأثنت الكلمات على التضحيات التي قدمها الشهيد ابراهيم الحماد لخدمة وطنه وأبناء شعبه وحمايتهم، بالإضافة إلى دور قوات الأمن الداخلي وشهدائها في حماية المنطقة والتصدي لكافة التهديدات والتضحية بحياتهم لينعم الشعب بالأمن والسلام.

وعاهدت الكلمات بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق مطالبهم مؤكدين وحدتهم في وجه جميع التهديدات التي تطال المنطقة والتي تحاول زعزعة الامن والاستقرار فيها.

وبعدها قرأت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه.

وفي ختام المراسم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تخلد الشهيد.

يذكر أن الشهيد إبراهيم الحماد هو الشهيد الثالث من نفس العائلة، ضحوا بحياتهم من أجل أمن وسلامة المنطقة وشعبها.

(د أ/ك)

ANHA