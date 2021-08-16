أهالي تل تمر يشككون بدور القوات الروسية مع تواصل القصف التركي

تشهد قرى ناحية تل تمر وناحية زركان تصعيداً عسكرياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، في محاولة لإفراغ قرى تلك المنطقة وتهجير سكانها من خلال القصف العشوائي للقرى المأهولة بالسكان، دون أن تبدي القوات "الضامنة" أي ردة فعل تجاه الخروقات شبه المستمرة من قبل الاحتلال.

أهالي المنطقة تحدثوا لوكالتنا عن ظروف الحياة في ظل القصف المتواصل.

وليد شاكر من أهالي تل تمر قال "إن قرى المنطقة تتعرض منذ أكثر من عشرة أيام لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بالإضافة لتعرض قرى ناحية زركان للقصف أيضاً، ما تسبب بحالة من الخوف والذعر لدى أهالي المدينة".

'تتعرض قرى ناحية تل تمر للقصف أمام أنظار القوات الروسية دون أن تحرك ساكناً'

وأضاف شاكر: " المنطقة تتعرض لقصف مكثف في المساء، حيث بات أهالي القرى التي تتعرض للقصف ينامون في العراء بسبب همجية القصف، لذلك نتساءل دائماً لم تتعرض قرى ناحية تل تمر للقصف أمام أنظار القوات الروسية دون أن تحرك ساكناً أو تبدي أي ردة فعل لإيقاف تلك الهجمات كونها قوة ضامنة متواجدة في المنطقة".

وطالب شاكر "بأن يكون هناك تدخل مباشر من قبل القوات الروسية كونها متواجدة على الأرض، كما أن قوات التحالف الدولي أيضاً مطالبة بإيقاف هذه الهجمات".

الاحتلال لا يستهدف سوى المدنيين العزل...والقوات الضامنة قوات شكلية

ومن جانبها قالت ألمازا أمين من أهالي ناحية تل تمر إن قرى الناحية تتعرض لقصف متواصل "مما يتسبب بحالة من الخوف لدى الأهالي بحيث بات الأطفال وكبار السن لا ينامون الليل بسبب شدة القصف على قرى الناحية".

وأضافت ألمازا: " القوات الروسية وقوات حكومة دمشق متواجدة في المنطقة لإيقاف هذه الهجمات، ولكننا نرى بأن القوتين المتواجدتين لإيقاف تلك الهجمات لا تستطيعان حماية أنفسهم ولا تستطيعان الرد على مصادر النيران أو إيقافها".

وطالبت ألمازا أمين القوات "الضامنة" والقوى الدولية "بالعمل بجدية لإيقاف هذه هجمات وأن يكون لها رد على الانتهاكات الحاصلة في المنطقة".

(ك)

ANHA