أهالي تل تمر يشددون على المقاومة ودعم قواتهم العسكرية للتصدي للهجمات التركية

منذ وصول الاحتلال التركي إلى مشارف ناحية تل تمر بعد احتلاله لمدينة سري كانيه، أواخر عام 2019، وتتعرض ناحية تل تمر وقراها لقصف يومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمة وإصرار أهالي الناحية على المقاومة والنضال.

المواطنة مريم عبد الله محمد قالت "تتعرض شمال وشرق سوريا، وخاصة تل تمر، للهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، إلا أن ذلك لن يؤثر على مقاومتنا وصمودنا، ونحن نملك القوة لندافع عن أرضنا".

مؤكدة أنهم أصحاب هذه الأرض "كل هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ستفشل؛ لأننا أصحاب حق، وأصحاب هذه الأرض، والهجمات المستمرة من قبل الاحتلال التركي دليل ضعفه". مبيّنة أن "هدف الاحتلال التركي ومرتزقته من هذه الهجمات هو تهجير سكان المنطقة وتشتيتهم، لكننا نملك القوة وسوف ندافع عن أرضنا وسنقف إلى جانب قواتنا العسكرية، لإفشال هذه الهجمات".

أما المواطن أحمد حمو حسن، فأشار إلى أن "جميع مكونات ناحية تل تمر متكاتفة ومستعدة للتصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ومساندة قواتها العسكرية".موضحاً"نقوم ببناء السواتر الترابية لحماية أنفسنا وإفشال الهجمات".

وطالب حسن خلال حديثه، قوات التحالف الدولي والقوات الروسية بوضع حد لهذه الهجمات "يجب عليها إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من أرضنا ووضع حد لهجماتهم اليومية على المنطقة".

وفي السياق، قالت المواطنة أمل سعيد الأحمد "لا نقبل هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا، إننا باقون في أرضنا، ونمارس حياتنا المعتادة، وأطفالنا يتابعون تعليمهم في مدارسهم، على الرغم من قذائف الاحتلال التركي ومرتزقته". مشيرة "نحن أهالي تل تمر، من مختلف المكونات، نساند بعضنا البعض، وقمنا بحفر الخنادق في منازلنا؛ كي نلجأ إليها أثناء القصف التركي، ومستعدون للتصدي لأي هجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

(م ح)

ANHA