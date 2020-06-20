أهالي تل تمر يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد إبراهيم الحماد

تجمّع صباح اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية أمام مجلس عوائل الشهداء في مركز المدينة، ليتوجهوا إلى خيمة العزاء في قرية عين العبد الواقعة شرق ناحية تل تمر على طريق قامشلو، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد إبراهيم الحماد، عضو قوى الأمن الداخلي الذي استُشهد في الـ 18 من شهر حزيران الجاري.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقيت بعدها عدة كلمات، منها كلمة قوى الأمن الداخلي في ناحية تل تمر ألقاها القيادي سلمان نوحي، وكلمة مجلس عوائل الشهداء ألقاها عضو المجلس محمد طاهر، وكلمة مجلس عوائل الشهداء الآشور ألقتها العضوة جميلة كاكو، وكلمة حركة مؤتمر ستار ألقتها أمل بارافي.

قدّمت الكلمات العزاء لذوي الشهيد، وتمنت لهم الصبر والسلوان، وأشارت إلى التضحيات المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية شعوبها، بالإضافة إلى دور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على مناطقهم وشعبهم.

وعاهدت الكلمات في النهاية بالسير على خطا الشهداء، لتحقيق مطالبهم والمقاومة في وجه جميع القوى المعادية للأرض التي ارتوت بدمائهم.

وباسم أسرة الشهيد إبراهيم الحماد، ألقى ابن عم الشهيد، أسعد الحماد، كلمة شدد فيها على ضرورة تكاتف كافة المكونات، مشيرًا إلى أن إبراهيم هو الشهيد الثالث بعد استشهاد شقيقيه في أوقات متفرقة.

ولا تزال المراسم مستمرة بإلقاء الكلمات من قبل الحضور.

(د أ/هـ ن)

ANHA