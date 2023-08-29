أهالي تل تمر يقدّمون واجب العزاء لذوي عضو قوى الأمن الداخلي عبد الوكيل مصطو

توافدت مكونات ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، اليوم، إلى خيمة عزاء عضو قوى الداخلي عبد الوكيل مصطو الذي استشهد في 26 آب أثناء تأدية واجبه، وذلك في قرية تل فيضة بالريف الجنوبي للناحية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر، محمد نوري كلمة عزّى فيها عائلة الشهيد وعاهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر.

كما ألقى عضو قوى الأمن الداخلي في ناحية تل تمر، عماد الحسن كلمة أكد فيها أن قوى الأمن الداخلي تسير على عهد الشهداء وتسعى لتأمين عيش كريم للأهالي على هذه الأرض.

بدورها، ألقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل تمر، زهرة أمين أكدت فيها أن: "شهداء قوى الأمن الداخلي هم الركائز التي يقوم عليها الوطن ويرتقي، ولن ننسى تضحياتهم".

فيما أوضح القيادي في مجلس تل تمر العسكري رونات تربسبيه أن الشهيد يضحى بروحه في سبيل بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء، معاهداً بالتصدي لكافة الهجمات.

ثم ألقى عضو قوى الأمن الداخلي – الناطورة، مصعب الخطر كلمة عاهد فيها باستكمال مسيرة الشهداء وأكد أن دماءهم لن تذهب سدى، وسنحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وانتهت مراسم العزاء بترديد "الشهداء خالدون".

(ع ا/ م ح)

ANHA