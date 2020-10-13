أهالي تل تمر والصحفيين يستذكرون الشهيد الصحفي سعد احمد

ونظمت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع لجنة الثقافة والفن في ناحية تل تمر فعالية فنية في قرية تل نصري بناحية تل تمر بالتزامن مع السنوية الأولى لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي.

وشارك في الفعالية العشرات من أهالي ناحية تل تمر، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين من زملاء الشهيد سعد أحمد.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الإدارية في لجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة عفاف حسكي كلمة استذكرت في بدايتها الشهيد سعد أحمد والشهيد محمد رشو وجميع الشهداء الذين كانوا ضحية هجمات الاحتلال ومرتزقته.

ثم قرئ بيان باسم الجهة المنظمة للفعالية، ودعا البيان "أبناء مناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتهم إلى مواصلة النضال على جميع الصعد، لإفشال المؤامرة الدولية ولتطوير مفهوم الأمة الديمقراطية التي كانت أساس مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا".

الإداري في وكالة أنباء هاوار دلشاد جودي ألقى كلمة استذكر فيها الشهيد الصحفي سعد أحمد، وأشار إلى أن الشهيد سعد "توجه إلى مدينة سريه كانيه من أجل إظهار حقيقة شعبه ونضاله للرأي العام، ولكنه استُهدف من قبل دولة الاحتلال التركي والقوات المعادية للإنسانية".

وأضاف "استهداف الصحفيين من قبل الاحتلال التركي لم يكن محض صدفة، بل كان هدفهم إخفاء حقيقة شعوب المنطقة ومقاومتها، بالإضافة إلى إخفاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي".

وعاهد جودي في نهاية حديثه بالسير "على درب الشهيد سعد ورفاقه الشهداء، وعدم ترك طريقه وأسلحته التي كان يرصد بها الحقيقة".

كلمة عائلة الشهيد سعد ألقاها والده محمد سعيد شيخموس، وقال فيها "عندما نتحدث عن مدينة تل تمر الصغيرة، لا تكفي الكلمات لوصفها وذلك بسبب المئات من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطنهم ومن بينهم ولدي الشهيد سعد."

وأضاف: " سعد ومحمد رشو والأم عقيدة وأمثالهم المئات من الشهداء كانوا ضحية جرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا".

ونوه إلى أن "الاحتلال التركي موجود في المنطقة منذ عام، وهو يحاول بشتى الوسائل تغيير المنطقة ديمغرافياً وضمها إلى الأراضي التركية".

واستمرت الفعالية بتقديم عروض غنائية قدمتها فرقة الثقافة والفن في ناحية تل تمر.

وفي ختام الفعالية زار المشاركون ضريح الصحفي الشهيد سعد أحمد.

(ك)