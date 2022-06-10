أهالي تل رفعت: لا خيار سوى المقاومة لإفشال مخططات الاحتلال التركي

مع تهديده بشن عدوان على مناطق جديدة في سوريا، يواصل جيش الاحتلال التركي تحشيد قواته على أطراف مدينة تل رفعت ومنبج ومناطق في شمال وشرق سوريا.

وتزامنت هذه التحشيدات العسكرية مع تصعيد الاحتلال التركي من هجماته على المناطق الآهلة بالسكان في شمال وشرق سوريا، ومناطق الشهباء المكتظة بمهجري عفرين، بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة.

أطماع دولة الاحتلال التركي التوسعية في سوريا، لن تتحقق إلا باحتلال مدينة تل رفعت الواقعة شمال حلب، والتي تعد مفتاحاً لاحتلال مدينة حلب، لتطبيق "الميثاق الملي.

وقد رُصدت في الفترة الأخيرة، تحشيدات عسكرية جديدة لقوات الاحتلال التركي، وزيادة عدد النقاط على طول خطوط التماس، بدءاً من قرى في ريف مدينة الباب، وصولاً إلى قرى عفرين الجنوبية المحتلة، وتزويدها بأحدث التقنيات.

وفي هذا السياق، رصدت وكالتنا آراء أهالي مدينة تل رفعت، الذين أكدوا على البقاء في مدينتهم والمقاومة، رغم تهديدات المسؤولين الأتراك.

المواطن بدرخان كلوطا، أوضح أن الأهالي الموجودين في مدينة تل رفعت، من السكان الأصليين ومهجري عفرين، لن يخرجوا من ديارهم، رغم جميع المحاولات والتهديدات التي تهدف إلى تهجيرهم واحتلال مدينتهم.

وبيّن كلوطا أنهم سيقاومون وسيتصدون لأي هجوم على المدينة مهما كلفهم الثمن، مؤكداً "أن السبيل الوحيد للتصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، هو العمل وفق مبادئ حرب الشعب الثورية".

من جانبها، قالت المواطنة فاطمة محمد، إن الأهالي في مدينة تل رفعت صامدون على الرغم من القصف اليومي على المنطقة واستهدافهم بشكل مباشر.

أشارت فاطمة إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن حرباً إعلامية على المنطقة، بهدف إضعاف والنيل من إرادة الأهالي، إلا أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق النصر.

(ل م)

ANHA