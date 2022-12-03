أهالي تل رفعت والقرى المحاذية للمناطق المحتلة متشبثون بأرضهم

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قرى مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا جنوب وجنوب شرق مقاطعة عفرين المحتلة، بالطائرات الحربية في أواخر شهر تشرين الثاني الفائت.

وتركّز قصف الاحتلال التركي بالطائرات الحربية على محيط مدينة تل رفعت المكتظة بمهجّري عفرين، بالإضافة إلى قرى البيلونية والمالكية وكفر أنطون التي تحوي مواقع لقوات حكومة دمشق مما أدى إلى فقدان وًابة العشرات منهم.

في ظل هذه الظروف يواصل أهالي تل رفعت والقرى المحاذية لمناطق التماس مع جيش الاحتلال والمرتزقة حياتهم متمسكين بأرضهم.

وقال المواطن، محمد عيد "على الرغم من القصف على قرانا، لا زلنا نعمل في أراضينا الزراعية، متحدّين الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضاف "لن نخرج من ديارنا؛ مهما شن الاحتلال التركي من هجمات".

ومن جانبها، قالت المهجرة من عفرين في تل رفعت، هناء محمد "الاحتلال التركي يستهدف المدنيين في تل رفعت يومياً، ويرتكب المجازر بحقهم".

وشددت هناء "يمارس مهجرو عفرين حياتهم، ومستمرون في مقاومتهم وصمودهم في وجه الاحتلال التركي، على الرغم من ادعاءاته بإفراغ المنطقة وممارسة الحرب الخاصة ضدهم".

بدوره، قال الرئيس المشترك لمجلس مدينة تل رفعت، محمد حنان، "هجّر الاحتلال التركي الأهالي من عفرين بمؤامرة دولية في آذار عام 2018، ويحاول مرة أخرى تهجير الأهالي بموافقة دولية أيضاً".

وأشار حنّان إلى أن "الاحتلال التركي يرتكب المجازر أمام مرأى ومسمع العالم والقوات الروسية".

وأضاف "ندرك جيداً بأن الاحتلال يسعى لإعادة أطماع أجداده العثمانيين وتنفيذه للميثاق الملّي، والقضاء على شعب المنطقة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية التي تحتضن كافة المكونات والأطياف".

واستنكر حنّان "صمت حكومة دمشق حيال ممارسات الاحتلال التركي من خلال استهداف المدنيين، وقتل قوات تابعة لحكومة دمشق على خطوط التماس دون أن تحرك الحكومة ساكناً".

(ك)

ANHA