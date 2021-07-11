أهالي تل كوجر: يجب فصل السياسة عن الوضع الإنساني وفتح المعبر

يوم أمس الأول تم التأكيد خلال قرار مجلس الامن على فتح معبر باب الهوى الذي يسطر عليه المرتزقة المدرجين ضمن قوائم الإرهاب العالمي، وتشرف عليه الدولة التركية بشكل مباشر، ورفض فتح معبر تل كوجر/اليعربية، على ان المجتمع الدولي هم ضد أي مشروع يخدم الشعب، وانهم يضعون مصالحهم فوق أي اعتبار، كما أنها تؤكد ايضاً ان هذا القرار هو قرار سياسي.

وفي هذا السياق طالب أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو بفتح معبر تل كوجر لإنهاء معاناة الحرب التي يعيشونها منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو على قرار إيصال المساعدات عبره قبل عام. حيث تستخدم أطراف الصراع في سوريا، المعابر كوسيلة ابتزاز لتمرير أجنداتها في مناطق شمال وشرق سوريا، والنيل من الإدارة الذاتية وتجويع الشعب.

بهذا الصدد أشار عضو مجلس ناحية تل كوجر صالح محمد محمدي إلى ان" المعبر يعد النافذة الأساسية لشمال وشرق سوريا مع العراق ولهذا المعبر أهمية إنسانية واقتصادية عظيمة، كما يعد المعبر الرئيسي لعبور جميع احتياجات الشعب للمنطقة".

وأضاف: "معبر تل كوجر يخدم ما يقارب 5 مليون شخص وإغلاقه يعد خطأ وظلم بحق الشعب، حيث يعتبر معبر تل كوجرمن المعابر الهامة جداً لتلبية احتياجات القاطنين في هذه المنطقة".

وشدّد بأن "حصار ملايين البشر عمل غير أخلاقي ومناف لأبسط حقوق الإنسان، وأن القوى الخارجية والقوى التي تعادي الشعوب تطبق عليه الحصار عبر إغلاق المعابر"

واختتتم حديثه" بأنهم كشعب شمال وشرق سوريا يرون بأنه من حق الشعب أن يفتح له المعبر ويكون ممراً للحالات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية".

أما المواطن شكري كنعو فنوه إلى" ضرورة افتتاح المعبر لأن وضع المنطقة الاقتصادي سيء جداً، ولفت إلى أن روسيا تريد كما الحكومة السورية تجويع سكان شمال وشرق سوريا".

وطالبت المواطنة ليلى رمضان بفتح المعابر الحدودية عامة ومعبر تل كوجر بشكل خاص لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإدخال المواد الغذائية والصحية إلى شمال وشرق سوريا.

هذا وناشدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع عبر بيان كتابي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة فصل الوضع الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول، والمساهمة في إنقاذ الشعب المحاصر من خلال دعم جهود فتح معبر تل كوجر.

(آ)

ANHA