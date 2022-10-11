أهالي تل كوجر: المؤامرة استهدفت شعوب المنطقة في شخص القائد أوجلان

عقد مجلس ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو اجتماعاً جماهيرياً لأهالي الناحية في صالة مركز قوات الحماية الجوهرية وسط الناحية للحديث عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر نواف الخدعان كلمة تحدث من خلالها عن أهداف المؤامرة وقال: " المؤامرة التي استهدفت شخص القائد أوجلان هي استمرار لسياسات الدول الرأسمالية المتحالفة مع أنظمة الاستبداد في المنطقة لسلب حرية الشعوب واستعبادها".

الخدعان أشار إلى أن هذه الأنظمة تحارب الفكر الديمقراطي الحر وتجلى ذلك خلال المؤامرة التي استهدفت النساء الحرائر "وما تزال هذه المؤامرة مستمرة حتى يومنا هذا، ونجد كيف أن الاحتلال التركي يستهدف المناضلات ويستهدف وحدة شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا".

كما ونوه الرئيس المشترك لمجلس ناحيةتل كوجر نواف الخدعان إلى أن مكونات شمال وشرق سوريا آمنت بفكر القائد عبد الله أوجلان واستطاعت بناء مجتمع موحد ومتماسك ضد الأنظمة الاستعمارية والهجمات الإرهابية وهذا ما يدفع الاحتلال التركي لمحاربة هذا الفكر.

واختتم الاجتماع الجماهيري بعرض سينفزيون عن المؤامرة الدولية منذ بدايتها وكيفية تنفيذها والدول المشاركة فيها.

( ر ر/ك )

ANHA