أهالي تل كوجر يتظاهرون رفضًا للمؤامرة التي تحاك ضد شنكال

خرج العشرات من أهالي ناحية تل كوجر في تظاهرة، معبّرين عن رفضهم للاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الاتحادية العراقية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لإدارة شنكال.

وانطلقت التظاهرة من مدخل ناحية تل كوجر، وجابت الشارع الرئيس للناحية، مع ترديد الشعارات التي تستنكر الهجمات المتكررة على قضاء شنكال، وتندد بالسياسات التي تطبّق عليها.

وانتهت التظاهرة بالتجمع أمام مبنى بلدية الشعب في الناحية، حيث ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر، نواف خدعان، الذي استنكر الاتفاقية ووصفها بأنها غير شرعية، إذ قال:" إننا نرى المؤامرات والاتفاقات التي تحاك ضد الشعب في شنكال انتهاكًا بحق أهالينا في شنكال وهي غير شرعية".

وانتهت التظاهرة بترديد الأهالي الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال، وتستنكر هجمات جيش الاحتلال التركي.

(ك-ع/ م ح)

ANHA