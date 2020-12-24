أهالي تل كوجر يستنكرون هجمات الاحتلال التركيّ على عين عيسى

وبدأت المسيرة من أمام مدرسة شواف في ناحية تل كوجر، وجابت الشارع الرئيس للنّاحية، مردّدين شعارات تحيّي مقاومة عين عيسى، حاملين لافتات كُتب عليها (تحيا مقاومة عين عيسى).

وعند وصول المشاركين إلى بلدية الشعب في الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثمّ ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر نوّاف الخدعان كلمة قال فيها: "إنّ تركيا تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في شمال سوريا، كما أقدمت على قتل وقصف المدنيين في عين عيسى في ظلّ الصّمت الدولي تجاه هذه الجرائم، فنحن الآن على مفترق طرق، إمّا أن نكون أو لا نكون، لذلك علينا أن نتكاتف مع بعضنا البعض لدحر هذه الهجمات الأردوغانية، فنحن جميعاً مسؤولون لذلك على الجميع المقاومة ضدّ هذه الهجمات".

وبدورها ألقت أمل جلّود عضوة مؤتمر ستار في تل كوجر كلمة، أدانت من خلالها اعتداءات الاحتلال التركيّ ومرتزقته على المنطقة عامّة، وعين عيسى خاصّة، وارتكابهم العديد من الأفعال الإجرامية المنافية للقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقيّة بحقّ المدنيين العُزّل.

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة عين عيسى، وتستنكر الهجمات الهمجية عليها.

(ك-ع/إ)

ANHA