أهالي تل كوجر يستنكرون هجمات الاحتلال التركي شمال شرق سوريا وشنكال

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في ناحية تل كوجر مظاهرة في الناحية تنديداً بتصعيد هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال.

وبدأت المظاهرة من أمام حديقة القائد عبدالله اوجلان، وسط رفع لافتات كتبت عليها "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا"، و"بروح مقاومة شهداء شنكال سنحرر سري كانيه وكري سبي وعفرين"، "لا للاحتلال التركي الداعشي"، ورافعوا أعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي، إضافة إلى ترديد الهتافات التي تنديد بالهجمات وتحي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

ووقف المتظاهرون وسط الناحية، وهناك ألقيت كلمة من قبل عضو مجلس ناحية تل كوجر، صالح المحميدي، الذي قال: "منذ قيام ثورة الشعب في سوريا كان الموقف التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية واضحًا بالوقوف ضد هذه الثورة، فهو الذي بدعمه المرتزقة والارهاب في المنطقة كداعش وغيرها، إضافة إلى تقديمها للدعم المادي لها أفشل الثورة وحولها إلى أزمة مستعصية على الحل".

وتابع: "مخططات تركيا سقطت أمام إرادة قواتنا وإرادة شعبنا في المنطقة، لذلك لجأت تركيا إلى التدخل المباشر في المنطقة بشن هجماته العنيفة على شعوب شمال وشرق سوريا، واليوم عاد ليشن هجمات على كل من تل تمر وزركان وعين عيسى وصولًا إلى شنكال في محاولة النيل من إرادة شعوب المنطقة".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر الاحتلال التركي وتحي مقاومة شنكال وقوات سوريا الديمقراطية.

(كروب/ل)

ANHA