أهالي تل كوجر يستنكرون الهجمات التركية على آفا شين وزاب

ويشن جيش الاحتلال التركي هجوماً على مناطق آفاشين وزاب في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بهدف احتلالها وذلك منذ الـ 24 من شهر نيسان الجاري، وعليه خرج أهالي ناحية تل كوجر لدعم قوات الدفاع الشعبي في مواجهة الاحتلال التركي.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها" إننا أصحاب الحق وأردوغان محتل ويجب أن يحاكم، لا للاحتلال التركي الداعشي".

وبدأت التظاهرة أمام مدرسة شوافة في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، وجابت الشارع الرئيس للناحية، ومن ثم توقف المشاركون وسط الناحية وبعد الوقوف دقيقة الصمت، ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر من قبل العضوة هالة محمد استنكرت فيها الهجمات وقالت: "ندين ونستنكر هذه الهجمات الفاشية ونطالب المنظمات الدولية والدول العالم بوضع حد للانتهاكات والهجمات التركية على شعبنا ومحاسبتها على جرائمها اللاإنسانية بحق الشعوب".

وتابعت كلمتها بالقول:" مهما حاولت هذه الدول واستمرت بهجماتها فإنها لن تضعف من إرادتنا بل سنصعد من نضالنا".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

(ك-ع/م ح)

ANHA