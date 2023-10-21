أهالي تل كوجر يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد متين القلعة

توافد اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل كوجر وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ومجلس عوائل الشهداء وعضوات مؤتمر ستار لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب متين القلعة، الاسم الحقيقي سليمان الأحمد الذي استشهد أثناء تأدية مهامه في دير الزور، بتاريخ 16 تشرين الأول الجاري.

ونُصبت خيمة العزاء في مسقط رأسه في قرية القلعة غرب ناحية تل كوجر، وعلّقت فيها صور الشهيد، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزى مقاتل قوات سوريا الديمقراطية خالد محمد، ذوي الشهيد سليمان وأكد: "لولا تضحياتهم لما نعم شعبنا في شمال وشرق سوريا بالأمن والأمان". وعاهد على إكمال درب الشهيد وتصعيد النضال حتى تحقيق آمالهم في الحرية والنصر.

بدورها، أشادت عضوة مؤتمر ستار في تل كوجر فاطمة الجاسم، بدور الشهداء وتضحياتهم في سبيل تحقيق حياة كريمة لجميع المكونات في شمال وشرق سوريا.

من جهته، قال عضو مجلس عوائل الشهداء في تل كوجر ياسين المحميد: "شهداؤنا عاهدوا ووفوا بعهدهم في حماية الوطن حتى الرمق الأخير"، وناشد تبنّي نهجهم النضالي "واجبنا اليوم تعزيز النضال والمقاومة لحماية المكتسبات التي حققوها".

وشدد عضو مجلس ناحية تل كوجر صالح الكنو على أن: "حماية مكتسبات الشهداء من أولويات نضالنا المستمر ومستعدون لتقديم أرواحنا في سبيل حماية مشروعنا القائم على المحبة والسلام والتآخي".

وعاهدت عائلة الشهيد سليمان على تصعيد النضال حتى تحقيق النصر، واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

(ب ش/آ)

ANHA