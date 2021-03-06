أهالي تل كوجر ينددون بزيارة الحريري لإقليم كردستان

أدان أهالي ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو، زيارة المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى" الائتلاف الوطني السوري" التابع للدولة التركية لإقليم كردستان.

وزار المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى" الائتلاف الوطني السوري" التابع للدولة التركية في 2آذار/ مارس، مدينة هولير عاصمة إقليم كردستان، والتقى أعضاء المجلس الوطني الكردي ومسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أهالي تل كوجر نددوا بزيارة الحريري وذلك خلال إلقاء بيان تلي أمام مركز مجلس الشعب في الناحية.

وجاء في نص البيان الذي قرئ من قبل الإداري في مجلس الشعب في تل كوجر وليد سلوم:" تستقبل عاصمة إقليم كردستان هولير وبحفاوة نصر الحريري وجوقته التابعين للسياسة التركية في المنطقة باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، هذا الائتلاف الذي لفظته الجماهير في منطقة إدلب وضربت صورة العرابي بالنعال في المناطق التي يسمونها بالمحررة".

وتابع البيان: " بعد أن قامت الدول العربية بطردهم نتيجة سياستهم الرعناء وانقلابهم على الثورة ها هي هولير تستقبلهم وبشكل رسمي دون خجل من أهالي عفرين الساكنين في مخيمات قريبة من هولير، فهذا يدل على الاستجابة للإملاءات التركية والاستهتار بأهالي عفرين ".

وأضاف البيان:" لذا نحن أبناء وأهالي تل كوجر نقول إن هذه الزيارة لا تخدم أهداف الشعوب السورية الراغبة في بناء وتأسيس مجتمع ديمقراطي تعددي وهي لضرب التآخي بين الشعوب السورية وتنعكس سلباً على المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وتخدم المحتل التركي الذي يعيث فساداً هو ومرتزقته في عفرين وسري كانيه وتل أبيض".

واختتم البيان بالقول:" نطالب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان باتخاذ موقف واضح من الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق الأخرى وعدم الانصياع لأوامر تركيا".

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