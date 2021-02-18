أهالي تل كوجر يحتفلون بانتصار غاري

وشنّ جش الاحتلال التركي في الـ 10 من شباط الجاري، هجومًا واسعًا على منطقة غاري جنوب (باشور) كردستان.

وتصدت قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) للهجوم وهزمت الاحتلال التركي وكبدته خسائر فادحة خلال اشتباكات دامت 4 أيام، حيث بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال نحو 37 قتيلًا، وذلك بحسب إحصائيات قوات الدفاع الشعبي.

واحتفل أهالي ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو، أمس الثلاثاء، بانتصار قوات الكريلا على جيش الاحتلال التركي في غاري.

الاحتفال تم بخروج موكب من السيارات التي جابت شوارع الناحية، كما تخلل الاحتفال عقد حلقات الدبكة.

(ك-ع/ س ر)

ANHA