أهالي تل كوجر يحتفلون بالذكرى الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار

ونظم مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، اليوم الأحد، احتفالية شارك فيها العشرات من الأهالي والنسوة، وذلك في صالة قوات حماية المجتمع بالناحية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، إجلالًا للشهداء، ثم ألقت الإدارية في دار المرأة وعضو مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، خالدية سلام، كلمة أكدت فيها أن "مؤتمر ستار تأسس بهدف تنظيم وتوعية المرأة من مختلف المكونات".

وشددت على أن مؤتمر ستار، يعمل "من أجل حرية المرأة ونيل حقوقها وإثبات إرادتها ووجودها في المجتمعات، كما يعمل مؤتمر ستار جاهدًا للوصول إلى كل النساء بغية تنظيمهن"، وبيّنت أنه "أصبح ملجأ لكل النساء، وانطلاقة لتقدم وتطور المرأة وتحررها من القيود التي فرضت عليها".



وتاليًا، قدمت فرقة الثقافة والفن في ناحية تل كوجر مجموعة من الأغاني الوطنية، التي عقد الحضور على وقعها حلقاتٍ من الدبكة.

يشار إلى أن مؤتمر ستار تأسس في الـ 15 من كانون الثاني/ يناير 2005، باسم "اتحاد ستار" الذي تحوّل إلى "مؤتمر ستار" في المؤتمر السادس للتنظيم والمنعقد عام 2016.

(ك-ع/ س ر)

ANHA