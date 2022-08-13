أهالي تل كوجر يدينون هجمات الاحتلال التركي ويطالبون بفرض حظر جوي

تجمّع اليوم، أهالي ناحية تل كوجر أمام حديقة القائد أوجلان في الناحية للخروج في مظاهرة، تندداً بهجمات الاحتلال التركي، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي".

وجابت المظاهرة الشارع الرئيس لتتوقف أمام شارع بلدية الشعب في الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس الشعب في ناحية تل كوجر، صالح كنو، كلمة قال فيها "ندين ونستنكر العدوان التركي على أرضنا وشعبنا في روج آفا".

وأضاف: "يشاهد العالم أجمع هذه الاعتداءات على أهلنا من الأطفال والنساء دون أن يحرك ساكناً، مانحاً الضوء الأخضر للإرهاب التركي لزعزعة أمن واستقرار مناطقنا وارتكاب أبشع الجرائم بحقنا".

واختتم حديثه بالمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الإرهاب التركي من استهداف المدنيين وقواتنا التي تحمي مكتسبات الشعب".

وانتهت المظاهرة بترديد المشاركين الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي وتحيي مقاومة شمال وشرق سوريا.

(ك ع/ف)

ANHA