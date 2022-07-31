أهالي تل كوجر يدينون الجرائم التركية ويطالبون بفرض حظر جوي

في سياق ردود الفعل المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف المواطنين، خرج اليوم أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وأهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة.

انطلقت من مدرسة شوافة الواقعة شمال غرب الناحية، وجابت الشارع الرئيس فيها، وسط ترديد الأهالي للشعارات التي تدين هجمات الاحتلال التركي، وتؤكد على دعم القوات العسكرية المدافعة عن المنطقة ضد هجمات الإبادة.

إلى جانب رفع أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا"،" لا للاحتلال التركي الداعشي"، "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا".

لدى وصول المتظاهرين أمام بلدية الشعب الواقعة وسط الناحية، ألقيت كلمة من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية مصطفى شبلي، استنكر فيها هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال: "ندين تدخلات الدولة التركية الفاشية وتحركاتها الجبانة في مناطقنا، التي تستهدف المواطنين والقيادات الذين ناضلوا وحاربوا ضد مرتزقة داعش".

وطالب شبلي المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالوقوف في وجه تركيا لوقف اعتداءاتها وجرائمها، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

في الختام أكد مصطفى شبلي على ضرورة تصعيد النضال وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لصد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

وانتهت المظاهرة بترديد شعارات تطالب بطرد الاحتلال التركي من شمال وشرق سوريا.

(ك-ع/آ)

ANHA