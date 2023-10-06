أهالي تل كوجر والدرباسية وكركي لكي يؤكدون على خيار المقاومة في وجه الهجمات

خرجت اليوم، 3 مظاهرات منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا ومرافقها الحيوية منذ أول أمس، في ناحيتي تل كوجر وكركي لكي بمقاطعة قامشلو وناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

تل كوجر

انطلقت المظاهرة في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان، بمشاركة أهالي الناحية والبلدات التابعة لها، وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية والمؤسسات الخدمية والمدنية فيها.

رفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، وحملوا يافطات دُوِّن عليها "أوقفوا الهجمات التركية التي سلبتنا"، و "لا لسياسة الإبادة والسلب والنهب بحق شعبنا"، و "لا للهجمات التركية على مناطقنا"، و "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أراضينا "، و "صمتكم يقتلنا".

لدى وصول المتظاهرين إلى مدخل سوق الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة لعضو حركة الشبيبة الثورية السورية في تل كوجر، خورشيد كوجر، أدان فيها "الهجمات التركية التي تزعزع أمن مناطقنا".

وأكد "لن تنالوا (في إشارة إلى المحتل التركي) من شعب يسير على فكر ونهج القائد عبد الله أوجلان".

وألقى عضو مجلس ناحية تل كوجر، محمود صالح، أيضاً كلمة قال فيها: "ندين الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي لا تزال تطال مناطقنا وتستهدف البنية التحتية والمنشآت الخدمية دون رحمة".

وناشد الأهالي للالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، كما دعا القوى الدولية لاتخاذ موقف صريح من الهجمات التركية.

واختتمت المظاهرة بشعارَي "لا حياة بدون القائد"، و "تسقط الدولة الفاشية التركية".

كركي لكي

تجمّع أهالي ناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات الخدمية والمدنية ومجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ساحة الشهيد خبات الواقعة في مدخل الناحية للخروج في مظاهرة.

انطلقت المظاهرة من هناك وسط ترديد شعارات "لا للاحتلال"، و"تحيا مقاومة الشعوب"، و"تحيا مقاومة قسد وقوى الأمن الداخلي"، لتجوب الشارع الرئيس في الناحية.

حمل خلالها المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحق الشعوب"، و"سندحر الاحتلال ونحمي قيم ثورتنا"، و"أردوغان قاتل"، و"أردوغان قاتل الأطفال"، و"أين الإنسانية".

ولدى وصول المظاهرة إلى السوق المركزي تحولت إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده عضو مجلس ناحية كركي لكي، فرمز محمد، كلمة أشار فيها إلى أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة ليست بجديدة وهي استكمال للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وشدد: "مهما حاولوا واستهدفوا مناطقنا فلن يثنونا عن استكمال مسيرتنا النضالية في تحقيق الحرية في ظل مشروعنا الديمقراطي المستند إلى فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وطالب محمد أهالي المنطقة برص الصفوف في مواجهة "كل مَن يحاول النيل من مكتسبات ثورتنا ونضالنا الثوري، وسنظل صامدين مقاومين في وجه كل مَن يحاول استهداف قيمنا ومكتسبات ثورتنا".

ليقرأ بعده عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، فنر سليمان، بياناً باسم تنظيم الحزب في الناحية.

أوضح البيان أن "الهجمات التركية محاولة لإبادة الشعب في شمال وشرق سوريا وتهجيره "لاستكمال مشروعها الطوراني بتغيير ديمغرافية المنطقة".

وتابع "تهدف تركيا من هجماتها إلى النيل من مكتسبات الثورة وتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج".

وأدان البيان في ختامه: "الهجمات الوحشية التي تستهدف سبل العيش للأهالي"، وأكد على "المقاومة والنضال في وجه كل مَن يحاول استهداف وجودنا".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب وتندد بالوحشية التركية.

الدرباسية

اجتمع العشرات من أهالي ناحية الدرباسية والبلدات التابعة لها في مقاطعة الحسكة، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس فيها، في ساحة المرأة وانطلقوا نحو دوار غاردينيا وسط الناحية.

حمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، وسط ترديدهم "لا للاحتلال التركي".

بعد وصولهم إلى الدوار، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد كوتي، كلمة ندد فيها بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان مع اقتراب ذكراها السنوية الـ 25.

وأضاف: "تسعى دولة الاحتلال التركي من خلال استهدافها للمنشآت الحيوية والمواطنين في شمال وشرق سوريا إلى إفراغ المنطقة وتهجير سكانها.

وأكد على تصعيد النضال في وجه الهجمات على المنطقة والمضيّ على خطا الشهداء وفكر القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي، ومقاومة الشعوب في وجه الاحتلال.

(كروب/ س ر)

ANHA