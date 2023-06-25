أهالي تل كوجر خلال مظاهرة: لننهي الاحتلال بالنضال

تحت شعار " تنظيم المرأة جواب لهجمات الاحتلال" نظم مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو مظاهرة، شارك فيها المئات من أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية ووجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة وعضوات مؤتمر ستار.

انطلقت المسيرة من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان شمال تل كوجر، وجابت أحياء الناحية وسط ترديد هتافات تمجد الشهداء" الشهداء خالدون" وتحيي مقاومة وصمود الأهالي.

ورفع المشاركون صور مجزرة الاستهداف التركي لإداريتي وعضو مجلس مقاطعة قامشلو والذي وقع في تاريخ 20 حزيران الجاري، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

توقفت المظاهرة وسط السوق، لتتحول إلى تجمّع جماهيري، وقف خلالها المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في تل كوجر، أمل عجيل، كلمة استنكرت فيها الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

ولفتت أن الهجمات كانت ولا تزال تستهدف النساء الطليعيات اللواتي يناضلن في سبيل قضية المرأة التحررية لكسر إرادة جميع النساء في شخصهن.

وتابعت "نزداد إصراراً وتعلقاً بخطى ودرب رفيقاتنا ورفاقنا الشهداء، سنصعّد من كفاحنا في سبيل إنهاء الاحتلال".

ودعت في الختام، إلى التكاتف في سبيل كسر هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وإفشال مخططات الإبادة التي تحاك ضد شعوب المقاومة.

وانتهت المظاهرة بترديد شعار "تحيا مقاومة الشعوب".

(ب ش/ آ)

ANHA