أهالي تل حميس: نقف خلف إدارتنا وقيادتنا في وجه الهجمات التركية

خرج، اليوم، حشد من أبناء ناحية تل حميس التابعة لإقليم الجزيرة، في مسيرة تحت شعار "لا للاحتلال التركي، لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، شارك فيها وجهاء وشيوخ القبائل العربية في المنطقة، وذلك رفضًا للانتهاكات التركية والهجمات المستمرة على شمال وشرق وسوريا، وللمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وجابت الحشود المشاركة التي انطلقت من أمام مجلس ناحية تل حميس الشارع الرئيسي في الناحية، حاملين لافتات خطت بـ "لا تراجع عن أرضنا وحريتنا"، و" لا للاحتلال التركي، لا للتغيير الديمغرافي في عفرين وسري كانيه وتل أبيض"، و"الحرية للقائد أوجلان"، و"لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، بالإضافة إلى أعلام قوات سوريا الديمقراطية، ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، وتلونت المسيرة بصور القائد عبد الله أوجلان.

وعبّرت الحشود المشاركة عن دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية عبر الهتافات التي أطلقوها كـ "من الحدود إلى الحدود قسد تحمي الوجود"، و"سورية حرة أردوغان يطلع برا"، و"واحد- واحد الشعب السوري واحد"، و"الحرية للقائد أوجلان".

وتوقف المشاركون أمام ساحة الشهداء وسط ناحية تل حميس دقيقة صمت، تلاها كلمة رئيس مجلس الناحية هيال الخوير، الذي أشار إلى أن الدولة التركية تنتهج نهج المجموعات "الإرهابية" والمرتزقة، وتحيك الفتن والاغتيالات، وتقصف المناطق الآهلة بالسكان ابتداءً من كوباني وانتهاءً بدهوك وأربيل في باشور كردستان (جنوبي كردستان)، وبيّن أن: "الدولة التركية هي بذرة جمال باشا السفاح ويمثلها اليوم الطاغية أردوغان".

هيال الخوير أوضح: "النظام التركي يخاف من النظام الديمقراطي، الذي بُني بموجب مبادئ وفلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد عبد الله أوجلان الذي فرضت عليه عزلة مشددة في معتقله، ويستحق منا اليوم أن نتابع نضالنا حتى تحريره".

وأدانت باسم مؤتمر ستار الإدارية نيرة الحمكو ما تقوم به الدولة التركية من قتل وتشريد للأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا، ونشر الخوف والذعر بين الأهالي عبر قصفها المستمر للمنطقة، وأكدت: "على الرغم من ذلك إلا أن عزيمة مقاتلينا وشعبنا ونسائنا ونضالنا ما زال مستمرًا".

وطالبت نيرة الحمكو من الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الإنسان، بتنفيذ مطالبهم، التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان من المعتقلات التركية في سجن إمرالي، ووضع حد للانتهاكات التركية.

وأدان باسم وجهاء وشيوخ القبائل العربية في تل حميس محمد الحسن أبو بنيان الهجمات التركية والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، ودعا العشائر العربية في كافة مناطق الحسكة والرقة ودير الزور من الانتباه إلى الفتنة التي يراد منها تمزيق المكتسبات التي حُققت بدماء الشباب والشابات الطاهرة.

ودعا الحسن كافة العشائر إلى الوقوف خلف الإدارة الذاتية وخلف قوات سوريا الديمقراطية.

(ش أ/أ ب)

ANHA