أهالي تل حميس: مقاومة القائد أوجلان أفشلت جميع المؤامرات

انطلقت التظاهرة التي شارك فيها المئات من أهالي ناحية تل حميس من أمام مجلس ناحية تل حميس وتوقفت عند دوار الشهداء في الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، غالب السعدون، كلمة استنكر خلالها المؤامرة الدولية وأكد أن مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي أفشلت جميع المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد شعوب ومكونات المنطقة.

ومن ثم أكدت عضوة مؤتمر ستار في تل حميس، حلوة حمزة، ، أن "تركيا استطاعت سجن جسد القائد ولكنها لم تستطع أن تسجن أفكاره".

كما ألقى باسم أكاديمية المجتمع الديمقراطي في تل حميس، عبدالسلام الجاسم، كلمة أشار من خلالها إلى أن العديد من الدول شاركت في المؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان لكسر إرادة الشعوب المضطهدة ولتخوفهم من الفكر الديمقراطي الحر للقائد، إلا أن هذا الفكر تبنته شعوب شمال وشرق سوريا.

وبدوره دعا فرج الحسين، باسم حزب المحافظين للتوجه إلى الساحات وتنظيم الفعاليات على مستوى العالم، للمطالبة بحرية القائد أوجلان.

وبعد انتهاء الكلمات انتهت التظاهرة بالهتافات والشعارات التي تدين اعتقال القائد أوجلان.

(آ)

ANHA