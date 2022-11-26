أهالي تل حميس يشيّعون جثامين 5 شهداء إلى مثواهم الأخير 

تجمّع المئات من أهالي ناحية تل حميس، والقرى المجاورة لها، اليوم السبت في مزار الشهداء في الناحية للمشاركة في مراسم تشييع جثامين 5 مقاتلين استشهدوا؛ جراء الهجمات الجوية للاحتلال التركي على المنطقة.

والشهداء هم: مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية حسين أحمد داود (الاسم الحركي لورنس مثلوثة)، وفهد راجد الهدمول (الاسم الحركي سوار غسان)، وعبد الجليل بهى المحمد (الاسم الحركي جوان هول)، ونواف فواز الخليل (الاسم الحركي علي شير) استشهدوا في مخيم الهول بتاريخ 23 تشرين الثاني الجاري، أما المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، سلمو محمد الدهام فاستشهد في ناحية ديرك بتاريخ 22 من الشهر نفسه، بحسب وثائق شهادتهم.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري ، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، خالد عيسى، كلمة أكد فيها أن "جميع القوى الإمبريالية والعالمية تكاتفت لإسقاط مشروع الأمة الديمقراطية إلا أنها فشلت بفضل تضحيات رفاقنا الشهداء".

بدوره، ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، حمزة أحمد كلمة قال فيها: "نعزي أنفسنا وعوائل الشهداء في تل حميس بارتقاء أبنائهم إلى مرتبة الشهادة، في سبيل الدفاع عن الأرض والشعب".

من جانبه، قال الإداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي في تل حميس، عبد السلام الجاسم: إن "حضور المئات ومشاركتهم في مراسم تشييع شهداء الحرية؛ هو دليل على إصرار شعبنا على المقاومة ورسالة واضحة للأطراف التي تعادي هذا الشعب، نحن أصحاب هذه الأرض ولن نتخلى عنها".

واختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس أحمد العباوي، وتسليمها إلى ذويهم، لتوارى جثامينهم الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(م ح /ف)

ANHA