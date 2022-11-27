أهالي تل حميس يقدمون العزاء لذوي شهداء قصف الاحتلال التركي ويؤكدون على دحر المحتل

تجمّع العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والقوات العسكرية اليوم، أمام مجلس ناحية تل حميس لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء اللذين استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال التركي لنقطة حماية في مخيم الهول.

انطلق موكب المعزين إلى قرية المثلوثة شمال ناحية تل حميس، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد حسين أحمد الداوود، ثم توجه الموكب إلى قرية غرناطة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سلمو محمد الدهام، وبعد وصوله إلى خيمة العزاء ألقى الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في تل حميس، غالب السعدون، كلمة قال فيها "نحن لا نحزن على شهدائنا، بل نأخذ منهم القيم المعنوية".

وأوضح السعدون "نحن الآن، نتعرض لهجمات سياسية وعسكرية وفكرية، فالعدو التركي يستهدف فئة الشباب، لكنه لن يفلح في كسر إرادتنا".

وأكد السعدون "سنسير على درب شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن هذه الأرض الطاهرة، وسوف ندحر المحتل التركي الغاشم عن أرضنا، وسينتصر مشروع الأمة الديمقراطية الذي وحّد جميع المكونات في شمال وشرق سوريا".

(م ح/ ل م)

ANH