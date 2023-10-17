أهالي تل حميس يقدّمون واجب العزاء لذوي مقاتل في قسد

توافد اليوم، أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو وقراها وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى خيمة عزاء المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية سركفت تل حميس الاسم الحقيقي ذيب حمود الطريخم، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه العسكري في دير الزور في 12 تشرين الأول الجاري، لتقديم واجب العزاء لذويه.

نُصبت خيمة العزاء في ساحة الكراج غربي تل حميس، وعلّقت فيها صور الشهيد ذيب وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدّم عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس أحمد الخلف، العزاء لذوي الشهيد وعائلته، وبيّن أن السيناريوهات التي تحاك والهجمات التي تشن على مناطق شمال وشرق سوريا مرتبطة ببعضها البعض وكلها تهدف لكسر إرادة شعب المنطقة.

وأكد أن تكاتف المكونات سيفشل كل المخططات الرامية لكسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا.

بدوره، أشاد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، ريناس محمد، بدور الشهداء في بناء الأوطان وحماية الثورة، وقال: "لن يستطيع أحد النيل من إرادتنا لأنها تنبع من تضحيات الشهداء".

وعاهدت عائلة الشهيد بدورها، بالسير على درب الشهداء لحماية المكتسبات التي بُنيت على تضحياتهم.

وفي الختام، قرئت وثيقة الشهادة للشهيد ذيب الطريخم وسط ترديد شعار "الشهداء خالدون".

(م ح/آ)

ANHA