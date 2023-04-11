أهالي تل حميس ينددون بالعزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان

نظم مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الثلاثاء، مظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من دوار النيابة وسط الناحية، المئات من أهالي ناحية تل حميس وقراها، وأعضاء المؤسسات المدنية وممثلون عن الأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر، وحركة الشبيبة الثورية السورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وعضوات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة.

وجابت المظاهرة شوارع الناحية وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، "تعيش مقاومة القائد أوجلان"، و "لا حياة بدون القائد"، ورفع المشاركون صور القائد.

لدى وصول المظاهرة إلى المدخل الشمالي لتل حميس، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها تحدث الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس هيال الخوير وأشاد بنهج القائد عبد الله أوجلان ودوره في تنظيم المجتمع، وقال: "فلسفة الأمة الديمقراطية تعتبر منارة للشعوب".

وأكد هيال الخوير: "سننتهج على الدوم نهج الأمة الديمقراطية لأنه وحّد بين المكونات وقضى على مرتزقة داعش".

وبدورها انتقدت عضوة مجلس ناحية تل حميس بلقيس عبدلله، موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، واللجان المعنية والمنظمات الدولية وصمتها حيال وضع القائد أوجلان. وطالبت جميع الأهالي بتصعيد النضال؛ لإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضد القائد أوجلان من جديد.

(م ح/آ)

ANHA