أهالي تل حميس يحيون السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب ويستذكرون الشهيد عكيد

تجمع اليوم أهالي ناحية تل حميس وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في المركز الثقافي الواقع شرق الناحية، لاستذكار الشهيد عكيد الذي أطلق الرصاصة الأولى في الكفاح المسلح ضد الاحتلال التركي الفاشي.

واستشهد المناضل عكيد في الـ 28 من آذار عام 1986 وقاد قفزة 15 آب عام 1984 ضد الدولة الفاشية التركية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم استذكر الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي في تل حميس، عبد السلام الجاسم، شهداء الحرية في شخص الشهيد معصوم قورقماز، وقال "الشهيد عكيد من المناضلين الأوائل الذين أشعلوا نار الثورة ضدّ الظلم والاحتلال والفاشيّة التركية".

وتابع "الشهيد عكيد أصبح رمزاً ومثالاً للإرادة الحرة والكفاح المسلح ومقاومة شمال وشرق سوريا قدمت ملاحم بطولية لأنها سارت على نهج الشهداء الأوائل أمثال عكيد ورفاقه".

وأكد عبد السلام في ختام حديثه "بهذه الروح والإرادة والنضال الذي لا يتوقف سنحرر المناطق المحتلة وندحر المحتلين ومرتزقتهم".

من ثم تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، غالب السعدون، "إننا نجني اليوم نتاج نضال الشهداء أمثال الشهيد عكيد وكافة الشهداء السائرين على نهجهم والذين يتخذون من المقاومة حياة شعاراً لهم، ويدافعون عن أرضهم وشعبهم في وجه الاحتلال، ويضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية".

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(آ)

ANHA