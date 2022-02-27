أهالي تل حميس يحتفلون بالذكرى السنوية السابعة لتحرير ناحيتهم

حررت وحدات حماية الشعب والمرأة ناحية تل حميس من مرتزقة داعش ، في 27 شباط 2015، و عليه نظمت احتفالية شارك فيها أهالي الناحية، وممثلون عن الأحزاب السياسية ووجهاء العشائر وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

وبدأت مراسم الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية تل حميس، ألقاها صالح الخلف، والذي أثنى على دور الشهداء في تحرير ناحيتهم وقال :" إن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الناحية من براثن داعش كانوا من أبناء المنطقة وتوحد دم الكردي والعربي والسرياني، وهذا أكبر دليل على تلاحم جميع مكونات مع بعضها البعض".

وتخلل الاحتفالية إلقاء العديد من الكلمات منها كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس، ألقتها عذاري الفيحان وكلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات، وكلمة للرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تربه سبيه، اأقتها هدية شمو، وباركت الكلمات تحرير الناحية على كافة الأهالي و أثنت على دور الشهداء في تحرير مدينتهم، مؤكدة بأن:" هذه القوات أزاحت عن مدينتا السواد من جديد، وينعم الشعب بالسلام والأمان".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدّمت الفرق المسرحية التابعة للمركز الثقافي في ناحية تل حميس عروضاً مسرحية وانتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني التراثية من قبل الفرق الفنية التابعة للمركز الثقافي في ناحية تل حميس وتل براك بمقاطعة قامشلو.

( م ح)

ANHA