شهدت ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، مسيرة داعمة لقوات سوريا الديمقراطية، شارك فيها المئات من أهالي الناحية وقراها، لجانب ممثلين وممثلات عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وجهاء وشيوخ العشائر.

المسيرة التي انطلقت من أمام مبنى مجلس ناحية تل حميس، وجابت شوارع الناحية الرئيسية، رفع فيها المشاركون أعلام قوات سوريا الديمقراطية.

تحولت المسيرة لوقفة جماهيرية مع وصولها لدوار صوامع الناحية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعرب خلالها، وجيه عشيرة الشمر، محمد الشمري، عن دعم العشائر العربية في المنطقة لعملية "تعزيز الأمن" التي اطلقتها قوات سوريا الديمقراطية.

وبين الشمري وجود مخطط تآمري وراء ما شهده ريف دير الزور "ما حصل في دير الزور مدفوع مسبق لضرب استقرار المنطقة وتفتيت التلاحم والترابط بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية وذلك لتسهيل احتلال مناطقنا من قبل مرتزقة تركيا".

وأكد "فشلت المخططات بفضل تعاون قواتنا مع أهالي دير الزور الشرفاء الذين كانوا متيقظين لتفاصيل الفتنة ولم ينجروا لها".

وأشاد عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، عبدلله السالم، بدور قسد في الحفاظ على مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا " كل ما وصلنا اليه اليوم من انتصارات على مرتزقة داعش وتركيا هي بفضل تضحيات قواتنا وتكاتف الأهالي معهم".

وبدوره أوضح عضو في قوات قسد، ماهر أحمد، "ما نراه اليوم من تضليل إعلامي للحقيقة ماهو الا فتن خارجية من قبل الدولة التركية المحتلة والأنظمة الديكتاتورية التي تحارب الشعوب التي تسعى لتحقيق الحرية". وعاهد بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر.

ومن جهتها أكدت عضوة مؤتمر ستار في تل حميس، هديل العبدلله، على دعمهم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية، وعاهدت بالسير على درب الشهداء وتصعيد النضال "سنكون السد المنيع تجاه المخططات المعادية لحرية المرأة والمجتمع والشعوب".

وانتهت الفعالية الداعمة، بترديد شعارات تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية "عاشت قوات سوريا الديمقراطية".

(م ح/آ)

ANHA