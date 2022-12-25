أهالي تل براك يتوافدون إلى خيمة عزاء شهداء مجزرة باريس الثانية ويطالبون بمحاسبة مرتكبيها

نظم مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم الأحد خيمة عزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية وذلك أمام مبنى الحزب وسط الناحية.

شارك في الخيمة التي من المقرر أن تستمر ليومين متتاليين العشرات من أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلا ذلك كلمة ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تل براك رغد الأحمد استذكرت فيها جميع شهداء الحرية وشهداء مجزرة باريس الأولى والثانية وأدانت فيها الجريمة الشنعاء وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بوقف العنف بحق الكرد ومطالبة الحكومة الغربية بالكشف العاجل عن ملابسات هذا العمل الإرهابي.

تلتها كلمة ألقتها عضوة قوات حماية المجتمع في ناحية تل براك شيماء الأحمد قالت فيها: للمرة الألف تخالف تركيا القوانين والأعراف الدولية ضد الكرد سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وهذا دليل واضح على الفاشية وعدم قدرتها على التعايش وقبول حرية المجتمعات.

كما قالت شيماء: نهيب بشعوبنا أن تتوحد في وجه أعداء الله والإنسانية ولنتكاتف جميعاً في تنظيم متماسك لا يقبل الاختراق والتاريخ شاهد على أن الشعوب حينما تتماسك تكسر أكبر امبراطورية.

بدوره ألقى الإداري في مجلس ناحية تل براك فواز الجدوع كلمة قال فيها: ندين المجزرة الثانية بحق الكرد، رفاقنا في مزيج الأمة الديمقراطية (أخوة الشعوب) , الشعوب التي تطالب بالحرية والسلام وتُرتكب بحقها أبشع أنواع الجرائم لمحاولة عرقلة وصول هذه الشعوب إلى الحرية وحقيقة الشعوب هي عشق الحرية وعشق الوطن وعشق السلام. كما طالب فواز الحكومة الفرنسية بالكشف عن مرتكبي هذه المجزرة وتقديمهم للقضاء والمحاسبة.

فيما من المقرر أن تستمر الخيمة حتى يوم غد الاثنين.

(سـ)