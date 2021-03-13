أهالي تل براك يستذكرون شهداء انتفاضة 12 آذار

أدلى مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو ببيان، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة عشر لانتفاضة 12 آذار.

وقرئ البيان أمام المجلس الناحية، من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، أمينة خلف.

وأكد البيان في مستهله أن "انتفاضة 12 آذار حطمت حاجز الخوف لدى أبناء شعبنا المناضل عبر عشرات السنوات لنيل حقوقه وكانت روح انتفاضة قامشلو شرارة لثورة 19 تموز التي أثمرت عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية الممثلة لطموح وإرادة جميع المكونات من كرد وعرب وسريان وآشور وأرمن والمكونات الأخرى عبر تكاتفهم وتمسكهم بروح أخوة الشعوب والعيش المشترك واستطاعوا بذلك حماية مناطقهم والدفاع عن مكتسباتهم أمام جميع المحاولات والمؤامرات التي تعرض لها شعبنا"

واستذكر البيان شهداء انتفاضة 12 آذار، وجميع شهداء الثورة، وقال: "شهداء 12 آذار سيبقون قيم ثورتنا وعزة شعبنا والنور الذي نهتدي به للوصول إلى الحرية وبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية".

كما أدان البيان ممارسات حكومة دمشق وذهنيته، وشدد على ضرورة الحوار السوري -السوري لإنهاء الأزمة السورية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب وآمال الشهداء.

(ه ع/م ح)

ANHA