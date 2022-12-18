أهالي تل براك يستذكرون 12 شهيداً ويعاهدون بالسير على خطاهم

توافد العشرات من الأهالي وأسر الشهداء، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في ناحية تل براك إلى صالة المركز الثقافي الواقعة غرب الناحية؛ للمشاركة في مراسم استذكار 12 شهيداً، ممن استشهدوا خلال أعوام وأماكن متفرقة في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول.

والشهداء هم "ريزان الجغيف، وخليل السوادي، ودحام الاحمد، وكندال حسكة، وعامر الشهاب، وحسام عباديش، وجيا بلند، وحسين الصالح، وحسن خليف، وجاسم عويد، ورمضان البكر، ومحمد المحمد".

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل شهداء تل براك، عبد الرزاق الأقرع، كلمة، أشاد فيها بتضحيات الشهداء، وقال: "الشهيدُ نجمةُ الليل، ترشد من تاه عن الطريق وتبقى الكلمات تحاول أن تصفه ولكن هيهات، فهذا هو الشهيد؛ الإنسان الكامل الذي سخّر الله له الملائكة، والذي أعطانا الحياة الكريمة".

ثم ألقى عضو مجلس الهول العسكري، هوزان دير الزور، كلمة، استذكر فيها جميع شهداء الحرية، وقال: "نستذكر اليوم 12 شهيداً من خيرة شبابنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير شعب المنطقة من التنظيمات الإرهابية والأنظمة الفاشية مثل تركيا".

وعاهد "بالسير على خطا الشهداء حتى تحرير كافة المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية".

من جهتها، توجهت الإدارية في مجلس ناحية تل براك، خولة الناصر، بحديثها إلى أمهات الشهداء، وقالت: "إلى تلك الأم الصابرة التي احترق قلبها من الفراق، أهداك الله لقباً تفتخرين به، وأكرمك وجعلك أماً للشهيد".

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون، تضمن صور الشهداء 12 الذين جرى استذكارهم.

(ع ع/ آ)

ANHA