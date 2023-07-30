أهالي تل براك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة وعد الخلوف

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم عزاء للشهيدة وعد الخلوف. ونصبت خيمة العزاء في قرية سميحان غربي مسقط رأس الشهيدة وعد شمال شرق ناحية تل براك حيث توجه إليها المئات من أهالي تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تحدثت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل براك عذراء الحسين التي توجهت بالعزاء لذوي الشهداء وأهالي تل براك وأضافت: "نقف اليوم تحت خيمة العزة والشرف وننحني إجلالاً وإكباراً لمن ضحوا بأنفسهم ليحيا الوطن وتعيش جميع النساء بكرامة وحرية".

و جددت عذراء العهد أمام الشهيدات ملكة وريحان ويسرى والشهيدة وعد ورفيقاتها بالسير على خطاهن.

كما ألقت الإدارية في مجلس ناحية تل براك خولة الناصر كلمة أثنت فيها على دور ومكانة الشهادة والشهداء وجددت العهد لكل الشهداء، حيث قالت: "نحن رفاق ورفيقات الشهيدة وعد نستذكر بكل حب واحترام كل الشهداء ونجدد عهدنا لهم بأننا سنحقق أهدافنا وأحلامنا. شهداؤنا الأبرار هم الأشخاص الذين يستشهدون للدفاع عن قيم ومبادئ وأفكار القائد عبد الله أوجلان".

من جهته أشاد حمود الحساني عضو مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك ببطولة الشهداء حيث قال: "لقد ضحت المئات من المناضلات بحياتهن من أجل الحياة الحرة الكريمة، وزرعن بذور الحرية في كل مكان لتنبت آمال جديدة بوطن حر"، وأضاف حمود أيضاً: "نعاهد على السير على خطا ساكينة وزيلان وبريتان ولا ننسى ما قدمن من تضحيات ومقاومة في شهر مقاومة السجون وهنا نجدد العهد على المقاومة ولن نسمح للفاشي أردوغان أن يكسر إرادة المرأة"

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيدة وسلمت لذويها، لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

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ANHA