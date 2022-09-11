أهالي تل براك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد سامر برغش

وتوجّه العشرات من أهالي ناحية تل براك ومجلس عوائل الشهداء في الناحية، وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى قرية الشيحة غرب الناحية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سامر برغش.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك شجاع الهصر، كلمة قال فيها: " لقد كان يوم استشهادك يوم فخر وعز لنا فقد سطرت بشهادتك هذه أسمى درجات العز والفخر والشرف من أجل دفاعك عن تراب أرضك ووطنك. لقد خلدت اسمك أيها الشهيد في عقول وقلوب أبناء الوطن أجمعين وستذكرك الأجيال الحالية والأجيال القادمة ".

تبع ذلك كلمة الإدارية في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في تل براك عفاف الصالح قالت فيها: ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة وسقوا تراب الوطن لتفوح رائحة الحرية من كل زهور الياسمين".

وتخللت مراسم العزاء أيضاً كلمات ممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية التي أشادت بدور الشهادة والشهداء وعاهدت على السير على نهجهم وخطاهم حتى نيل الحرية.

ويُشار إلى أن الشهيد سامر برغش، الاسم الحركي "جسور خبات" استشهد بتاريخ 8 أيلول الجاري في مخيم الهول أثناء مشاركته في حملة الإنسانية والأمن.

(ع/ع/ك)

ANHA