أهالي تل براك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد رضوان العبيد

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم عزاء للشهيد رضوان العبيد الذي استشهد خلال مشاركته في عملية "تعزيز الأمن" في بلدة ذيبان بدير الزور

نصبت خيمة العزاء في قرية أم حجرة (قضاة) مسقط رأس الشهيد رضوان جنوب شرق ناحية تل براك.

وعلّقت فيها صوره وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، حيث توجه اليها المئات من أهالي تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

بعد الوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء ألقى عضو العلاقات العسكري في مجلس الهول العسكري علي دعيس، كلمة عزى فيها عائلة الشهيد رضوان والقوات العسكرية ورفاقه المقاتلين، وعاهد الجميع بالسير على خطاه".

وأضاف: "ما يحصل في المنطقة مؤامرة من قبل الاحتلال التركي والجهات المعادية لبث الفتنة بين شعب المنطقة، الا انه بتكاتفنا وتضامننا سوف نفشل المخططات التي تحاك ضد المنطقة"

كما القى عضو مجلس ناحية تل براك وناس العبد الله كلمة أثنى فيها على دور ومكانة الشهادة والشهداء حيث قال: الرحمة والمغفرة لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من اجل نيل الحرية والكرامة فقد أحب الله الشهيد واراده ان يسمو بأعلى مرتبة وهي مرتبة الشهادة.

من جهتها أشادت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي إيمان البري في ناحية تل براك ببطولة الشهداء حيث قالت: الشهادة قيمة إنسانية ومعنوية عالية خاصة انها تأتي في مسار أداء رسالة واضحة من اجل حماية المجتمع وبناء ارادته.

وفي كلمة أخرى القتها عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل براك سمية السطوف استذكرت فيها بشخص الشهيد رضوان جميع شهداء الحرية، وأكدت أن الشهيد رضوان هو فخر لجميع مكونات المنطقة ووسام يوضع على الصدر. .

كما جددت سمية العهد بالسير على خطى الشهداء واكمال ما بدأوا به حتى تحقيق النصر.

ليتم بعدها قراءة وثيقة الشهيد وتسليمها لذويه، لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/ سـ )

ANHA