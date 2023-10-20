أهالي تل براك يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد صالح الخليف

توافد العشرات من أهالي ناحية تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية لتقديم واجب العزاء لذوي عضو قوات الكوماندوس محمد صالح الخليف، الذي استشهد في دير الزور أثناء أداء مهامه.

ونصبت خيمة العزاء في مسقط رأس الشهيد قرية سميحان غربي التابعة لناحية تل براك، وعلقت فيها صور الشهيد وأعلام مؤسسة عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت براك كلمة استذكر فيها الشهيد محمد وجميع شهداء الحرية وأثنى على دور الشهداء حيث قال: " ما بين دموع الحزن وزغاريد الفرح إجلالا لأرواح الشهداء ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك شجاع الهصر كلمة قال فيها: "بالعزةوالفخر ودعنا شهيدنا الغالي على قلوبنا جميعا، لقد كان يوم وفاتك يوم فخر وعز لنا فلقد سطرت بشهادتك أسمى درجات الشرف، فليس أسمى وأطهر من تقديم الروح في سبيل الوطن".

من جانبه القى عضو المجلس العسكري في ناحية تل براك خالد الدعيس كلمة عزى فيها عائلة الشهيد محمد وندد بممارسات الاحتلال التركي وهمجيته حيث قال: " منذ بداية ثورتنا مازال العدو يقطف من خيرة شبابنا، فقد استعمل كافة الوسائل الهمجية من قصف وتهجير وفتنة وحرب خاصة، إلا انه هيهات ان ينال مراده. كما عاهد خالد الشعب والشهداء بالاستمرار بالمقاومة حتى نيل الحرية.

عضو مجلس ناحية سميحان غربي التابعة لناحية تل براك صالح العايد توجه بالعزاء لعائلة الشهيد وأثنى على البطولات التي قدمها الشهداء حيث قال: " لولا الشهداء لما حيينا نحن فقد دمروا اسطورة الطغاة وجعلوا الطاغية اردوغان يتخبط بنفسه ولا سيما بعد فشله بإثارة الفتنة بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية"

وأضاف صالح: " نقول لاردوغان ومرتزقته ان طائراتكم ومدافعكم والفتن التي تقومون بها لن تردنا عن قضيتنا وسنقف في وجه ارهابكم ونقاتل حتى الرمق الأخير ".

وجدد صالح العهد "أمام عظمة الشهداء وأمام القائد عبد الله أوجلان بالسير على خطا الشهداء وتحقيق النصر وحرية القائد".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

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ANHA