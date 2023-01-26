أهالي تل براك يحيون الذكرى الثامنة لانتصار مقاومة كوباني وتحريرها من داعش

احتفاء بالذكرى السنوية الثامنة لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش أحيا أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الناحية هذه المناسبة بحفل فني , أقيم في ساحة مركز الثقافة والفن غرب الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ألقت الإدارية في مجلس ناحية تل براك ليلى الزغين كلمة رحبت فيها بالحضور وأشادت بدور القوات العسكرية في الوقوف أمام الإرهاب حيث قالت: يصادف اليوم الذكرى السنوية لانتصار مقاومة كوباني , تلك المقاومة الأسطورية التي أبدتها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة لمحاربة داعش.

كما أضافت ليلى: إننا في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نتوجه إلى أبناء وبنات قوات سوريا الديمقراطية الذين يقفون على الجبهات بالتحية والتقدير للانتصار على إرهاب داعش.

وبعد إلقاء قصيدة للشاعر مصطفى الهلوش عن الشهداء قدمت فرقة الشهيدة ديلان فقرة للرقص الشعبي لينتهي الحفل بالدبكات الشعبية العربية والكردية.

(ع ع/ سـ)

ANHA