أهالي تل براك يدينون الهجمات التركية ويطالبون القوى الدولية بفرض حظر جوي على المنطقة

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار الفرن شمال الناحية، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال والهجمات التركية، ليتوقف المتظاهرون عند دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في تل براك، وعد عليوي, كلمة استنكرت فيها هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه للمدنيين.

وتساءلت وعد عن موقف المنظمات الحقوقية والقوى الدولية من هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة قائلة:" أين الدول والقوى الدولية والمنظمات الحقوقية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان؟ لماذا يتم غض النظر عن الانتهاكات التركية؟".

وتلا ذلك كلمة ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل براك، ميساء حسين، أكدت فيها أن مكونات المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى لهجمات الاحتلال التركي من خلال تضامن وتكاتف المكونات، وتابعت: "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته وفرض حظر جوي على المنطقة للحد من قصف تركيا للمدنيين".

(آ)

ANHA