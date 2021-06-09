أهالي تل براك في مظاهرة: ندعم قوات الكريلا

هذا وخرج اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على مناطق باشور كردستان، وذلك بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية في الناحية.

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وانطلق المتظاهرون من دوار القوس باتجاه دوار الشهداء وسط الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "لا للتغيير الديمغرافي"، "يسقط أردوغان القاتل"، "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا كرامتنا" ورفعوا صور شهداء الحرية وصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الشهداء وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك، أمينة الخليف، كلمة استنكرت فيها الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، واستهداف الطائرات التركية مخيم مخمور (مخيم رستم جودي)، وقالت: "سياسات الاحتلال التركي في باشور كردستان خطيرة جدًّا، لأنها تسعى إلى خلق صراع داخلي".

وطالبت أمينة منظمات ومنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها واتخاذ موقف صارم حيال سياسات تركيا في باشور كردستان، وقالت: "نحن شعب شمال وشرق سوريا سنبقى يدًا بيد بجانب قوات الكريلا إلى حين تحقيق النصر، ولن نتنازل عن أي شبر من أرضنا التي سقتها دماء الشهداء".

لتنتهي التظاهرة بترديد الهتافات التي تستنكر هجمات الاحتلال التركي، وتدعم مقاومة الكريلا في جبال كردستان.

(س ر)

ANHA